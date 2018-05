"Habe den Laden geschlossen" Hollywood-Star Jane Fonda hat keinen Sex mehr

In der Komödie, in der die zweifache Oscar-Gewinnerin ("Klute", 1972 und "Coming Coming Home - Sie kehren", 1979) zusammen mit Diane Keaton (72), Mary Steenburgen (65) und Candice Bergen (72) zu sehen ist, geht es dennoch um Sex. Denn in besagtem Buch-Club knöpfen sich die vier Frauen den SM-Bestseller "Fifty Shades Of Grey" vor. "Es geht um sehr wichtige Dinge: Freundschaft und Sex. Und dass es für ältere Frauen okay ist, beides zu haben", erklärte Fonda bei der Premiere weiter dazu.