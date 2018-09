"Hab es so nicht gemeint" Daniel Küblböck: Dieter Bohlen entschuldigt sich für den Pulli-Fauxpas

Die Sorge um den verschwundenen Ex-"DSDS"-Kandidaten Daniel Küblböck (33) ist groß. Die Hoffnung, den von Bord eines Kreuzfahrtschiffs gesprungenen Musiker lebend zu finden, schwindet mit jeder Minute. Auch sein einstiger Weggefährte und Mentor, Pop-Titan Dieter Bohlen (64), hat sich zum vermissten Küblböck kurz nach dessen Verschwinden in einem Instagram-Video geäußert - und vor allem mit der Wahl seines Pullovers für wütende Fans gesorgt. Denn darauf ist der Slogan "Be one with the ocean" zu lesen, also "Sei eins mit dem Ozean". Dafür hat sich Bohlen nun in einem weiteren Video entschuldigt.