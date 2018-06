Der Wechsel des defensiven Mittelfeldspielers ging am Mittwoch über die Bühne, nun stellte sich der 27-Jährige den Medien vor. Und erweckte zunächst den Eindruck, als hätte er sich in der Straße vertan. "Ich bin bei den Bayern groß geworden, mein erstes Trikot war das Nationalmannschaftstrikot von Basti Schweinsteiger", erklärt der Neulöwe über den Ex-Bayern- Star: "Er war mein Vorbild, wegen seiner Mentalität. Ich hab' mir viel von ihm abgeschaut. Ich spiele auch gerne Fußball, aber es geht nur über die kämpferische Komponente. Es kommt in jeder Liga brutal auf den Willen an, auf das Physische. Dafür stehe ich."