Claudia Effenberg: "Ich möchte nicht pfiffig aussehen"

Claudia Effenberg nimmt die negativen Kommentare aber offenbar gelassen und ist total zufrieden mit ihrem neuen Look. In ihrer Instagram-Story erklärt sie: "Ich finde jeder sollte seinen Haarschnitt so haben, wie er ihn schön findet." Sie betont außerdem: "Ich finde es sehr süß, dass ihr immer wieder sagt: 'Die kurzen Haare waren am pfiffigsten.' Ich möchte nicht pfiffig aussehen!"