Was macht Raúl Richter seit GZSZ?

Nach seinem Serientod bei GZSZ blieb es länger ruhig um den Schauspieler. Er übernahm einige Synchronsprecher-Rollen, unter anderem in den Serien "Sense8" und "Marvel's The Defenders". Ab 2018 war er wieder in einigen Filmen und Serien zu sehen, darunter "Rosamunde Pilcher", "In aller Freundschaft" und "Kreuzfahrt ins Glück". Seit Juni 2019 verkörpert er Felix Jung in der Webvideoserie "Singles' Diaries".