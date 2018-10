Guy am Boden zerstört "Bauer sucht Frau": Luxemburger Tränen und Schnaps-Romantik

Und so wurde mit ordentlich Portwein aufgekocht, dabei für Kathrins Geschmack aber zu viel Geheimniskrämerei betrieben und zu viele schlechte Witze gemacht. Und so packte sie kurzerhand ihre Sachen und verließ im Beisein des komplett aufgelösten Landwirts schon wieder den Hof. Da half auch alles Bitten und Flehen nicht. "Ich habe kein Glück", gestand sich Guy mit Tränen in den Augen ein und verzog sich geknickt und alleine zurück in sein Haus.

Transportschwierigkeiten

Claus (47) erwartete derweil in Person von Heike (48) seine eigene Herzensdame am Bahnhof. Doch schon die Fahrt dorthin und erst recht die Reise zurück gestalteten sich als schwierig. Als Gefährt hatte sich der Ferkel-Züchter eine Rikscha auserkoren - mit loser Kette, dafür ohne Bremse. Die gemeinsam überstandenen Todesängste auf der Landstraße schweißten die beiden aber offenbar zusammen.

Noch ein Stück überforderter war Bernhard (53) bei der Mission "Traumfrau transportieren". Der hatte ein Cabrio organisiert, aber offenbar den Wetterbericht nicht überprüft - und schon gar nicht die Autobatterie. Und so musste erst ein Kumpel Starthilfe für Bernhards und Annetts (43) Liebe geben, die wenig später schon wieder auf eine harte Probe gestellt wurde. Denn mit Erschrecken musste sie feststellen, dass er selbst mit dem Beziehen eines Bettes hoffnungslos überfordert ist. Ob sie viel Unbeholfenheit der Schlüssel zum Erfolg sein kann? Bald werden wir es erfahren.