Auch im Umland gibt es günstigere Tickets

Auch in den Feriengebieten können die Kunden profitieren, so zum Beispiel im Wendelstein. Dort kann das Ticket für die Ringlinie für die Hälfte des regulären Preises erworben werden. Wie der Name schon vermuten lässt, umrundet die Ringlinie den fast 2.000 Meter hohen Berg im südlichen Oberbayern und verbindet Talstation unter anderem mit der Meridian-Haltestelle in Bayrischzell.