Gute und schlechte Nachrichten für Fans "Gotham": Fünfte und finale Staffel des "Batman"-Prequels bestätigt

Demnach habe Fox 13 abschließende Folgen geordert, die die mit Spannung erwartete Frage endlich beantworten soll, wie aus dem jungen Bruce Wayne (David Mazouz, 17) schließlich der "Dark Knight" alias Batman wird. Hauptdarsteller der Serie ist Benjamin McKenzie (39) als Polizist und späterer Commissioner James Gordon. McKenzies Ehefrau Morena Baccarin (38), die ab 17. Mai in "Deadpool 2" im Kino zu sehen sein wird, ist ebenfalls in der Serie vertreten. Sie spielt in "Gotham" Dr. Leslie "Lee" Thompkins.