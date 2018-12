Gute Tat Donald Trump: Weihnachtspost für todkranken Jungen

Drake Quibodeaux hat nicht mehr lange zu leben. Der achtjährige Amerikaner leidet unter einem Hirntumor und die Ärzte geben ihm nur noch wenige Monate. Um seine letzten Tage ein bisschen schöner zu gestalten, startete seine Familie vor Weihnachten bei Facebook einen Aufruf: Die Nutzer sollten Drake Grüße in Form von Weihnachtspost zukommen lassen. Das Resultat: Seit dem Aufruf stapeln sich die Briefe im Haus der Familie im US-Bundesstaat Louisiana. Darunter befand sich sogar ein Brief von oberster politischer Stelle. Auch US-Präsident Donald Trump (72) hatte der Familie einen Brief zukommen lassen.