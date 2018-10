Sechzigs später Drittliga-Auftritt erfordert andere Maßnahmen: Jetzt fährt er nach dem Montagabendspiel gegen die Würzburger Kickers noch in der Nacht. "Diesmal fahr‘ ich mit dem Auto. Ich kann nach dem Spiel eh nicht schlafen", erklärt Bierofka. Was der nächtlichen Abreise zum Opfer fällt, ist der obligatorische Wiesn-Termin der Mannschaft am Dienstag.

Besser wird’s ab Sonntag, denn dann steht wieder ein zweiwöchiges Praktikum an – bei Sechzig. "Dann kann ich zwei Wochen hier bei Sechzig bleiben." Überhaupt: Jammern ist nicht bei Bierofka. "Das hab‘ ich mir ja selbst eingebrockt", sagt der Aufstiegs-Coach über die gewonnene Relegation gegen den 1. FC Saarbrücken und den Gang der Giesinger in die Dritte Liga: "Wären wir in der Regionalliga geblieben, hätte ich mir das gespart." Die gute Nachricht für Bierofka? Rund ein Drittel des Lehrganges ist rum, einige Wochen vor dem Saisonende mit den Sechzgern ist die Doppelbelastung für den Trainer-Schüler Geschichte. Dann wird sich zeigen, ob auch am Ende ein Einser vor dem Komma steht.