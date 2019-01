DSDS-Kritik "Problem ist, dass ich Pietro und Xavier noch weniger ernst nehmen kann als die Kandidaten"

Der Startschuss ist gefallen: Am gestrigen Samstag ist die sage und schreibe 16. Staffel der RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" angelaufen. Mit Spannung wurde vor allem die völlig neu zusammengesetzte Jury erwartet. Neben Dieter Bohlen (64) sitzen auch Ex-"DSDS"-Sieger Pietro Lombardi (26) und Tänzerin Oana Nechiti (30), aber auch Sänger Xavier Naidoo (47, "Nicht von dieser Welt 2") am Jury-Pult. Für viele ein echter Besetzungs-Coup. So lief sein Debüt.