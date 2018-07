Gut gelaunt und verliebt Amber Heard und Vito Schnabel kuscheln und turteln in Wimbledon

Das sind ihre Ex-Partner

Beide sind in Sachen Promi-Partner kein unbeschriebenes Blatt. Heard, die sich 2010 als bisexuell geoutet hatte, war bis 2012 mit der Künstlerin und Fotografin Tasya van Ree (42) zusammen. Bei den Dreharbeiten zu "The Rum Diary" hatte sie im Jahr zuvor jedoch Johnny Depp (55, "Fluch der Karibik") kennen - und später auch lieben - gelernt. Die beiden heirateten im Februar 2015, bevor Heard etwas mehr als ein Jahr später die Scheidung einreichte. Nach dieser Enttäuschung suchte sie Zuflucht in den Armen von Unternehmer Elon Musk (47), doch auch diese Beziehung sollte nicht lange halten.