"Guinness World Records" Jennifer Aniston: Offizieller Weltrekord - und witzige Entschuldigung

Weil ihr Auftakt-Post Instagram kurzzeitig lahmgelegt haben soll, hat Aniston sich inzwischen mit einem zweiten Spaß-Post entschuldigt. In dem kurzen Videoclip ist zu sehen, wie sie - in einer Garderobe sitzend und von Stylisten beäugt - ihr Handy bockig und wütend in die Ecke pfeffert. Ihr Kommentar dazu: "Ich schwöre, ich wollte es nicht zerstören..... Danke, Leute, für den freundlichen, reibungslosen Auftakt."