Grundwasserabsenkung durch Brunnen? Erheblichen Stromkosten!

Jacobs schreibt in der Sitzungsvorlage, die am Mittwoch im Stadtrat besprochen werden soll: "Ob die Entschlammungsmaßnahme am Kleinhesseloher See Ende April 2020 durch die Verwaltung des Englischen Gartens einen Beitrag zu den hohen Grundwasserständen geleistet hat, bedarf ebenso noch der Klärung." Diese dauere allerdings mehrere Wochen. Auch müsse man das öffentliche Kanalsystem untersuchen.