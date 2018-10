Das Grundstück in der Liebherrstraße ist mittlerweile schon seit rund zehn Jahren in städtischer Hand. 2012 hat es das für Immobilien zuständige Kommunalreferat an die Gewofag zur Bebauung weitergereicht. Die Wohnungsbaugesellschaft beruft sich darauf, dass man das damals noch bestehende Gebäude wegen des darunterliegenden S-Bahntunnels nicht so einfach habe abreißen können. Und auch über die künftige Nutzung habe es lange Debatten gegeben. Im Stadtrat allerdings hält man das für Ausflüchte.