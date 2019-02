Grund für seinen Show-Ausstieg Timur Bartels: "Dancing on Ice"-Star trauert um seinen Vater

Timur Bartels (23, "Club der roten Bänder") galt bei "Dancing on Ice" als heißer Finalanwärter. Sein vorzeitiger Ausstieg aus der Sat.1-Show kam daher für viele Fans und Zuschauer überraschend. Wurde seine Abreise vom Sender mit "familiären Gründen" kommentiert, so meldete sich der Schauspieler am Dienstagabend nun selbst zu Wort. Er möchte nicht, dass weiter spekuliert wird. "Meinem Vater ging es am Sonntag sehr schlecht", schreibt der 23-Jährige bei Facebook. Nach schwerer Krankheit habe er "am Montag seinen Kampf beendet und ist von uns gegangen".