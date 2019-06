Grüße von "W & DH" "Es ist ein Mädchen": Dunja Hayali hat flauschige Neuigkeiten

Nach dem Tod ihrer geliebten Hündin Emma im September 2018 hat TV-Moderatorin Dunja Hayali (45, "Is was, Dog?") sich nun wieder einen vierbeinigen Gefährten ins Haus geholt. Auf Instagram postete sie ein Bild von sich mit einem Welpen auf dem Arm. "Heute ist der 6.6. - der 'd-day'. Es ist ein besonderer Tag, an dem ich etwas Besonderes mit Ihnen teilen möchte (sic)", schrieb Hayali zu dem Foto. "Es ist ein Mädchen."