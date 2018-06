Grüße aus Moskau Von A nach B in Russland: Uberschallgeschwindigkeit

Vor allem hier in Russland fast immer eine gute Wahl. Per App bestellen, in Echtzeit die Anfahrt verfolgen, einsteigen, ab ans Ziel, aussteigen, per Kreditkarte bezahlen. Fertig. Kein Wucher, kein Feilschen, keine Sprachbarrieren. Soweit zumindest der Idealfall.