Der Candidberg wurde zur Partymeile. Überall kamen Anwohner und Fans auf die Straße, um ausgelassen mitzufeiern. Das Wichtigste: Es blieb friedlich, was auch an den Saarbrücker Anhängern lag, die trotz tiefer Enttäuschung faire Verlierer blieben. Zwar war im Grünwalder kurz vor Schlusspfiff das USK der Polizei aufmarschiert, um die Fanlager zu trennen, letztlich mussten die Beamten aber nicht eingreifen. Als die Saarländer bitter enttäuscht davonzogen – mancher Spieler saß noch weinend in den Katakomben des Grünwalders – sangen die Löwen einträchtig: "Die Nummer eins der Stadt sind wir!"

So ging dieser Sonntag in die Löwen-Geschichte ein – als die emotionale Rückkehr des TSV 18860 in den Profifußball!