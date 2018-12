München - Die Blade Night kann 2019 nach zweijähriger Pause wieder stattfinden. Der Stadtrat hat in der Sitzung des Sportausschusses am Mittwoch erneut einem Zuschuss für die Veranstaltung in Höhe von 30.000 Euro zugestimmt. Sportreferentin Beatrix Zurek sagt: "Es freut mich persönlich sehr, dass die Blade Night nach zwei Jahren Pause endlich wieder durch die Stadt rollt - auch dank eines großzügigen Zuschusses der Landeshauptstadt München. Die Blade Night bringt regelmäßig tausende Freizeitsportlerinnen und Freizeitsportler zusammen und passt damit perfekt zu unserer sportbegeisterten Stadt."