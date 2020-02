Gerade haben Sie Trump beim Weltwirtschaftsforum in Davos heftig als "Gegner" kritisiert. CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat Ihnen danach Naivität vorgehalten – Sie seien schließlich kein Privatmann.

Natürlich habe ich dort nicht als Privatmann gesprochen, privat wäre ich auch gar nicht in Davos gewesen. Ich finde, man muss unterscheiden zwischen den deutsch-amerikanischen Beziehungen und der Beziehung zu Donald Trump. Gerade in Washington haben mir viele gesagt: wegducken und schweigen hilft nicht. Mit Donald Trump muss man Klartext reden. Man darf sich auch als Politiker nicht die Fähigkeit zur Empörung komplett abtrainieren, muss schon noch benennen, was richtig und was falsch ist. Ich bin dagegen, alles nett wegzunuscheln.

Robert Habeck: "Jede Geldanlage ist eine Wette auf die Zukunft"

Den Spagat im Umgang mit schwierigen Personen und Themen müssen ja nicht nur Politiker hinbekommen, sondern auch Konzernchefs wie Siemens-Boss Joe Kaeser. Der spricht immer von der gesellschaftlichen Verantwortung seines Unternehmens – aber gerade erst war ihm ein Minengeschäft in Australien wichtiger als der Klimaschutz.

Ich habe Herrn Kaeser schon häufiger gesprochen. Er weiß, dass die Marktwirtschaft neu gedacht werden muss. Er ist aber vermutlich, genau wie wir Politiker, oft zerrissen zwischen dieser grundsätzlichen Erkenntnis und realen Zwängen. Ich nehme Herrn Kaeser ab, dass er die Entscheidung über die Signalanlage für die Kohlemine in Australien nicht leichtfertig getroffen hat. Dennoch glaube ich, dass es besser gewesen wäre, auf etwas Geld zu verzichten, um gesellschaftlichen Zielen treu zu bleiben.

Glauben Sie auch, dass der weltgrößte Investmentfonds Blackrock aus edlen Motiven handelt, als er jüngst klimafreundlichere Bilanzen der Konzerne gefordert hat?

Nein, da geht es um Rendite. Auch Finanzunternehmen überlegen, wie zukünftige Geschäftsfelder aussehen. Letztlich ist jede Geldanlage eine Wette auf die Zukunft. Man versucht, zu erahnen, was Leute kaufen werden. Allerdings hat die Ansage des Blackrock-Chefs in Davos eine Schockwelle ausgelöst. Ich denke, wenn die nächste Generation von Erben ihr Geld umschichtet, wird sie das kaum in Kohlekraftwerke oder Fracking pumpen. Das wissen die Manager von Blackrock, die sind ja nicht doof.

Robert Habeck: "Kohle hat ausgewirtschaftet"

Erwarten Sie wirklich, dass sich Aktiengesellschaften unter dem Druck kurzfristig denkender Finanzanleger einer Nachhaltigkeit verpflichten?

Ganz von allein passiert das nicht. Es ist an der Politik, die Richtung vorzugeben und klarzumachen, Kohle hat ausgewirtschaftet. Aktienrecht und Bilanzierungsregeln sollte man auf Nachhaltigkeit ausrichten, damit Unternehmen auch gegen den Willen von einzelnen Anlegern andere Ziele als Gewinnmaximierung verfolgen können. Wir haben außerdem einen öffentlichen Bürgerfonds für die Altersvorsorge vorgeschlagen, damit hätte man einen großen Investor, der nicht nur auf den Profit schaut. Der norwegische Staatsfonds macht es vor.

Hält Angela Merkel bis zum Ende der Legislaturperiode durch, tritt die Opposition bei der nächsten Bundestagswahl erstmals nicht gegen einen Amtsinhaber an. Ist das für Sie eine Chance? Wann stellen die Grünen ihren Kanzlerkandidaten auf?

Zum ersten Mal seit Gründung der Bundesrepublik gibt es eine Bundestagswahl, in der kein Amtsinhaber antritt. Alles kann passieren. Wenn diese offene Situation dazu führt, dass wir vor der nächsten Bundestagswahl stark sind, werden wir uns zur Führungsfrage sehr verantwortungsvoll und sehr rechtzeitig melden.

Sie müssten ja erst einmal parteiintern klären, ob Sie mit einem Kandidaten oder einer Kandidatin antreten – oder einem Duo.

Wie gesagt: Wir werden uns sehr verantwortungsvoll und sehr rechtzeitig dazu melden.

