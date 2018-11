Interessanter noch finden in Rathaus-Kreisen viele, dass Habenschaden ebenfalls am Donnerstag erklärte, OB-Kandidatin für 2020 werden zu wollen. Landtags-Fraktionschefin Katharina Schulze hatte abgewinkt – und am Donnerstag nun offiziell auch Florian Roth, der langjährige Rathaus-Fraktionschef. Nun muss Habenschaden von einem Parteitag nominiert werden – doch das gilt in Parteikreisen als bombensicher. Mit Blick auf 2020 sind offenbar sehr viele Grüne sehr überzeugt von der Wirtschaftswissenschaftlerin mit einem Faible für den Tierschutz. "Sie kann Menschen über unser Kernklientel hinaus erreichen", sagte Roth am Donnerstag. "Sie ist sehr glaubwürdig, die sympathischste Politikerin im Rathaus. Jetzt muss sie nur noch bekannter werden."