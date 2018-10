Treffen in der Uni-Mensa

Die AZ trifft ihn in der Uni-Mensa an der Leopoldstraße, wo er mit langen Schritten Tempo macht. Treppe rauf, zack, einreihen, Tablett krallen, Kässpatzen aufladen, Kasse, Besteck. Essen. Nervös also, vor der ersten Parlamentssitzung? Nö, sagt er, mit tiefer, raumfüllender Stimme, und schiebt sich eine Gabel in den Mund. Reden könne er ja, das hat er geübt. Gremien, Sitzungen, alles nichts Neues.