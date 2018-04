Grundsätzlich ist die Planung der neuen Theaterräume an der Wittstraße erst ganz am Anfang. Wie und auf welchen Bühnen des Landestheaters in ein paar Jahren Stücke auf die Bühnen kommen: Das steht noch in den planerischen Sternen. Die Grünen jedoch fordern in ihrem Antrag an den Stadtrat, die beschlossene Planungsvariante A für das Stadttheater im Bernlochner dahingehend zu ergänzen, dass auch eine im Bernlochner-Komplex befindliche klassische Studiobühne in die Planung einbezogen wird. Der zusätzliche Kostenaufwand werde im Vergleich zu den Kosten für das große und das kleine Haus bescheiden sein. "Nicht zuletzt ergeben sich durch die größere Zahl der Spielflächen neue Möglichkeiten für die Landshuter Laienbühnen", heißt es.