Das Gutachten sei "nicht nachvollziehbar und absolut haltlos", reagierte als erster der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) auf die Vorwürfe. Angehörige der am 1. Juli dieses Jahres neu gegründeten bayerischen Grenzpolizei führen seit dem 18. Juli in Absprache mit der Bundespolizei eigenständige Kontrollen unmittelbar an der Landesgrenze zu Österreich durch. An der Grenze zu Tschechien gibt es keine Kontrollen, sondern nur Schleierfahndung, an der nach Angaben Herrmanns bayerische wie Bundesbeamte gleichermaßen in Absprache beteiligt sind.