Die SPD hingegen hofft eher, dass man sie mit ihren bundesweit bekannten Politikern wenig in Verbindung bringt. Immerhin: Als Martin Schulz, der überzeugte Europäer, kürzlich in Berg am Laim sprach, mussten Leute nach Hause geschickt werden. Wegen Überfüllung geschlossen! Noch so eine Geschichte, die man sich in der SPD erzählt, um sich Mut zu machen für die Wahl. Bei der letzten Europawahl 2014 holte man in der Stadt immerhin 26 Prozent und wäre fast statt der CSU (27 Prozent) stärkste Partei geworden. Dieses Ziel gibt heute kein Sozialdemokrat mehr aus. Wo die Parteien wirklich stehen, wissen sie am Abend des 26. Mai.