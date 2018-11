40 Platzverweise bei Großrazzia

Die Großrazzia startete in der Früh um 7 Uhr und sollte bis etwa 23 Uhr andauern. Allein bis zur Mittagszeit wurden 90 Personen von den Ordnungshütern kontrolliert. 40 von ihnen bekamen Platzverweise, etwa die Hälfte von ihnen waren Obdachlose. Die komplette Bilanz der Großkontrolle will die Polizei am Donnerstag bekanntgeben.