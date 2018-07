Alleine in den städtischen Kitas sind derzeit an die 200 Stellen unbesetzt. Zwar hat die Stadt in den vergangenen Jahren verschiedene Anreize gesetzt, um den Erzieher-Beruf attraktiver zu machen. So bekommen die Angestellten in den Münchner Kitas inzwischen eine Arbeitsmarktzulage in Höhe von 200 Euro im Monat. Die Stadt lockt zudem mit flexiblen Arbeitszeitmodellen. Doch die Problemlage hat das allenfalls abgemildert.