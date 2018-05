Großer Preis von Spanien Vettel verpasst erste Spanien-Pole - Hamilton auf Eins

Vettel fehlten in seinem Ferrari 0,132 Sekunden auf Polesetter Lewis Hamilton. "Die Pole habe ich gebraucht", sagte Hamilton. Der britische WM-Spitzenreiter fuhr in 1:16,173 Minuten die schnellste Runde und verwies seinen Mercedes-Teamkollegen Valtteri Bottas auf den zweiten Startrang für das Rennen an diesem Sonntag (15:10 Uhr). Für Hamilton ist es die zweite Pole nach Australien in diesem Jahr und die 74. seiner Karriere.