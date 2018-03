Großeinsatz in Mühldorf am Inn Angriff mit Messer und Pfefferspray: Zwei Schwerverletzte

Dramatischer Polizeieinsatz in Mühldorf am Inn: Zwei Männer werden bei einem Angriff mit Messer und Pfefferspray schwer verletzt. Die beiden mutmaßlichen Täter flüchten in der Nacht zu Freitag.