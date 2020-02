Milbertshofen - Großeinsatz für die Münchner Polizei in Milbertshofen: Am Sonntag gegen 23.45 Uhr ist es auf einem Bolzplatz am Anhalter Platz in Milbertshofen zu einer Massenschlägerei gekommen. Insgesamt sollen über 20 Personen an der Prügelei beteiligt gewesen sein, wie die Münchner Polizei berichtet. Ein junger Mann wurde bei der Auseinandersetzung schwer verletzt.