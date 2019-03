Mehrere Feuerwehren im Einsatz

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Gebäude bereits total in Flammen. Trotz des schnellen Einsatzes der Löschmannschaften wurde die Halle ein Raub der Flammen. In dem Gebäude befanden sich neben Bau- und Heizmaterialien auch mehrere landwirtschaftliche Maschinen und Geräte, die durch das Feuer weitestgehend zerstört wurden. Auch eine weitere, anliegende Scheune wurde durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen, wie die Polizei am Samstag bekanntgab.