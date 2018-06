München - Am Frankfurter Ring gab es am Freitagmittag einen großen Einsatz von Polizei und Feuerwehr: Weil ein "verdächtiger Gegenstand" entdeckt worden sei, wurde das Forschungszentrum von BMW in der Knorrstraße geräumt. Die Polizei sperrte den betroffenen Bereich großräumig ab.