Große Veränderungen Schäfer Heinrich: So will er seinen Hof retten

"Sie sind wie Brüder und Schwestern"

Was der Berater dem Schäfer bereits offenbart hat: Er muss seine Schafherde, die derzeit aus rund 370 Tieren besteht, um die Hälfte reduzieren. Ein tiefer Einschnitt, der dem Bauer besonders schwerfällt, sind seine Schafe doch seine Familie, so der Landwirt zu "Bild". "Sie sind wie Brüder und Schwestern. Und die setzt man ja auch nicht so einfach vor die Tür." Hinzu kommen Verkäufe von Sachwerten wie drei Traktoren. Bisher habe er es nicht übers Herz gebracht, Veränderungen vorzunehmen, da ihn auf dem Hof viel an seine 2011 verstorbene Mutter Johanna erinnere.