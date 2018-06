Große Schweden-Limousine AZ-Test: Volvo S90 T8 - der mit zwei Motoren

Schweden im Premium-Segment angekommen

Denn die Marke mit Thors Hammer im Tagfahrlicht ist längst im Premium-Segment angekommen, nicht nur, was das Design und die Verarbeitung angeht. Auch bei der Antriebstechnik spielen die Schweden vorne mit. Etwa mit ihrem Plug-in-Hybrid namens S90 T8 Twin Engine AWD mit einer Systemleistung von 407 PS und 640 Newtonmeter, den die AZ im S90 ausprobierte. Der besteht aus einem kräftig aufgeladenen Zweiliter-Benziner mit 320 PS an der Vorderachse, einem 87 PS starken Elektromotor an der Hinterachse und einem zusätzlichen Akku unterm Mitteltunnel mit einer Kapazität von 10,4 kWh. Damit kann man, so die optimistische Rechnung von Volvo nach den Normverbrauchsfahrten auf dem Prüfstand, bis zu 50 Kilometer rein elektrisch zurücklegen. Doch dieser Wert ist eher theoretischer Natur, mehr als 30 Kilometer waren im AZ-Test nicht zu schaffen, natürlich auch, weil wir diverse Stromverbraucher von der normalen über die Sitz- und die Lenkradheizung dazuschalteten.