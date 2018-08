Er ist ein "Gott"

Carmack, der in den letzten Jahren vor allem als Will Lexington in "Nashville" aufgefallen ist, dürfte manchem Serienfan aber beispielsweise auch als Luke Ward aus "O.C., California" bekannt sein. Seine neue Rolle wird als die eines "Gottes" auf seinem Fachgebiet beschrieben. Alleine dies Information lässt bereits vermuten, dass der neue Charakter am Grey Sloan Memorial Hospital für mächtig Drama sorgen wird.