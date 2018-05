Aidan Turner stammt aus Irland, seine Karriere startete am Theater, bevor er eine Mini-Rolle in der TV-Serie "Die Tudors" ergattern konnte. Seine erste größere Rolle hatte der Schauspieler in der irischen Arztserie "The Clinic". Es folgten große Auftritte in der Fernsehserie "Being Human" und im BBC-Film "Hattie". Peter Jackson engagierte Aidan Turner dann für die Rolle des Zwerges Kili in "Der Hobbit"-Trilogie. Auch in "Chroniken der Unterwelt - City of Bones" spielte er mit. Seit März 2015 ist Turner als Ross Poldark in der britischen TV-Serie "Poldark" zu sehen.