Augsburg - Aus zunächst ungeklärter Ursache ist am Sonntagabend ein Gebäude des katholischen Hilfswerks Caritas in Brand geraten. Bei dem Feuer seien neben der unbewohnten Gewerbeeinrichtung auch mehrere Fahrzeuge auf dem Gelände in Mitleidenschaft gezogen worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Auf Fotos der "Augsburger Allgemeinen" war zu sehen, wie starker Rauch aufstieg, der auch von weitem noch am Himmel zu sehen war.