Große Pläne von Disney und Marvel Tom Hiddleston: Eigene Serie für Loki?

Für Tom Hiddleston wäre es übrigens nicht der erste Ausflug in die Serien-Welt. Zuletzt gewann er für seine Performance in der Miniserie "The Night Manager" einen Golden Globe als "Bester Hauptdarsteller". Auch Elizabeth Olsen hat Serien-Erfahrung. In "Sorry For Your Loss", einer Serie auf der Video-On-Demand-Plattform "Watch" von Facebook, spielt sie die Hauptrolle.