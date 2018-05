"K&L"-Ruppert-Textil hatte nach einer Phase starker Expansion – vor allem in Einkaufszentren – zuletzt eher Filialen geschlossen. Derzeit betreibt das Unternehmen Modehäuser in Bayern, Baden-Württemberg, Hessen und Thüringen. Im Lauf der vergangenen Jahre wurden auch Geschäfte in Pforzheim und Regensburg geschlossen. 2017 vermeldete die Mainpost, dass "K&L"-Ruppert ihre Modefiliale in Würzburg geschlossen hat – und nach 17 Jahren den Standort endgültig verlassen.