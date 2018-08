Große Geständnisse Das waren die krassesten Beichten bei "Promi Big Brother"

Daniel habe sich gefreut, seinen Großvater in den letzten Monaten seines Lebens begleiten zu können. Er könne "darüber glücklich sein, dass wir uns so gut verstanden haben" und dass die letzte Zeit mit seinem Opa "sehr harmonisch" gewesen sein soll. Täglich habe er ihn gesehen. Doch sein Großvater ist auch für einen der härtesten Momente in seinem Leben verantwortlich. "Ich war dabei, als das Licht ausging", erklärte der ehemalige "Bachelor" mit brüchiger Stimme.

Traurige Beichte von Katja Krasavice

Katja Krasavice (22) sorgte für einen besonders bewegenden Moment bei "Promi Big Brother" als sie ihr bislang gut gehütetes Geheimnis lüftete. Unter Tränen verriet der Youtube-Star, dass sie vor einem Jahr schwanger war, sich aber gegen das Kind entschieden habe. "Ich war innerlich am Ende", sagte sie sichtlich bewegt. Sie habe das Kind sogar am Ultraschall bei der Frauenärztin gesehen, aber dennoch einen Termin für eine Abtreibung ausgemacht.

"Ich wusste ja noch nicht mal, von wem es war", erzählte Katja im Sprechzimmer. Sie wollte kein Kind, weil ihre eigene Kindheit von vielen Schicksalsschlägen geprägt gewesen war und sie Angst habe, dass dem Kind ähnlich schlechtes widerfahren könnte: "Wie soll ich mich denn um ein Kind kümmern?" Dennoch bereue sie mittlerweile diesen Schritt, auch wenn er aus ihrer Sicht unumgänglich gewesen sei: "Ich habe dem Kind keine Chance gegeben. Ich fühle mich so leer."

Die sensible Seite der Chethrin Schulze

Auch TV-Sternchen Chethrin Schulze (26) zeigte während "Promi Big Brother" ihre sensible Seite. Ihrer Busen-Freundin Katja erzählte sie, dass sie sich "sehnlichst ein Kind" wünsche. Doch dabei blieb es nicht. Sie vertraute ihr noch ein weiteres Geheimnis an. "Ich habe noch nie mit jemandem darüber geredet, ich habe das noch nicht mal meiner Schwester oder meiner Mama erzählt", begann Chethrin ihre emotionale Beichte und gestand dann: "Ich habe auch ein Kind verloren."

Zuvor hatte Chethrin in einem Gespräch mit Alphonso Williams (56) bereits von einem schwierigen Verhältnis mit ihrer Mutter berichtet. "Meine Mutter ist abgehauen, von heute auf morgen. Zwischen meinen Eltern war es immer sehr schwierig", gestand sie."Ich habe auch unter deren Beziehung gelitten", so Chethrin weiter. "Nach außen war das immer die heile Welt, aber zu Hause war es immer die Hölle. Nur Streit. Immer Streit, nur Stress. Papa sagte immer, die böse Mama und du bist, wie deine Mutter. Auf einmal hast du gar keinen mehr, ich war auf einmal alleine. Ich habe sie gehasst, denn sie haben meine Welt in dem Moment zerstört", beichtete sie.