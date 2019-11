Große Gala in Berlin GQ Men of the Year Award: Sharon Stone stiehlt den Männern die Show

Eigentlich ist der GQ Men of the Year Award logischerweise traditionell eher ein Schaukasten für prominente Männer. In diesem Jahr stahl jedoch mit Hollywood-Star Sharon Stone (61, "Basic Instinct") eine Frau allen ihren männlichen Kollegen in Berlin die Show. Stone wurde dort mit dem Preis der "Woman of the Year" ausgezeichnet und fand gemeinsam mit ihrem Sohn Roan den Weg in die deutsche Hauptstadt.