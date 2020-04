Am Dienstag stand ein besonderes Jubiläum an. Der Firmen-Eigentümer und Gründer Kurt Faustig hat seinen 100. Geburtstag gefeiert. Der Kaufmann ist "erstaunlich fit" für sein Alter, lobt eine Mitarbeiterin. Am Telefon erzählt Kurt Faustig selbstironisch und klar: Er habe eine große Lupe und ein Vorlesegerät. Auch hört er nicht mehr alles. "Aber das ist gut so", scherzt der 100-Jährige.