Große Ehre für Ethan Peck "Star Trek: Discovery": Der neue Mr. Spock ist gefunden!

In einem Statement des Senders heißt es: "In 52 Jahren, vom Fernsehen hin zum Film, in einem Parallel- und Spiegel-Universum, blieb Mr. Spock das einzige Mitglied der Original-Besatzung, das in jeder Ära von 'Star Trek' überdauerte. Der großartige Leonard Nimoy und dann der brillante Zachary Quinto, beide gaben einem Charakter unglaubliche Menschlichkeit, der sich im ewigen Zwiespalt zwischen Logik und Emotion befindet." Man habe Monate lang einen Mimen gesucht, der diese großen Fußstapfen ausfüllen könne. "Ethan Peck betrat den Raum, vereinte in sich all diese Qualitäten und war sich sogleich der Verantwortung gegenüber Leonard, Zack und den Fans bewusst."