Große Dankbarkeit Julia Louis-Dreyfus spricht über ihre Brustkrebs-Genesung

"Es gibt so viel, wofür ich dankbar bin. Ich bin dankbar am Leben zu sein", sagt die Komikerin im "People"-Interview. Auch für ihren Ehemann Brad Hall und ihre Söhne, ihre Freunde und Familie sei sie dankbar. Ende September 2017 hat der US-Star seine Brustkrebs-Diagnose via Twitter öffentlich gemacht. "Eine von acht Frauen bekommt Brustkrebs. Heute bin ich die eine", schrieb sie damals. Seit 2012 spielt Louis-Dreyfus die Hauptrolle in der HBO-Serie "Veep" und gewann dafür auch schon mehrmals einen begehrten Emmy-Award. Die Produktion der Comedyserie, in der Louis-Dreyfus die US-Vizepräsidentin spielt, wurde während ihrer Brustkrebs-Behandlung ausgesetzt.