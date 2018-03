Rosenheim - Am Salinplatz in der Innenstadt von Rosenheim hat am Freitagabend gegen 18 Uhr ein 59-Jähriger auf eine Frau geschossen. Wie die Polizei Rosenheim auf AZ-Nachfrage bestätigte, schwebt die 26-Jährige momentan in Lebensgefahr.Zur Tatzeit befand sich auch ein Kind in der Nähe des Vorfalls. Inwiefern dieses in Beziehung zu der schwerverletzten Frau steht, ist noch nicht bekannt. Momentan wird es von einem Kriseninterventionsteam betreut.