München - Polizisten in Schwaben und in der Oberpfalz haben beim Blitzmarathon ersten Einschätzungen nach keine extremen Raser erwischt. So zeigte sich die Polizeiinspektion Donauwörth in Schwaben am Donnerstagmorgen mit ihren Tempomessungen zufrieden. "Die Verkehrsteilnehmer hatten offenbar ihre Geschwindigkeit weitgehend den zulässigen Werten angepasst", sagte ein Sprecher.