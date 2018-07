Grillplatz bleibt offen Gretlmühle: Es darf weiter gebrutzelt werden

Die Satzung sieht bereits jetzt Bußgelder von bis zu 2500 Euro vor. Verhängt wurden diese jedoch noch nie, so Urban.

Auf diese Sanktionen müsste in Zukunft auf Schildern deutlich hingewiesen werden, sagte Götzer, der sich in diesem Zusammenhang zuwanderungskritische Folklore nicht verkneifen konnte: "Die Hinweise müssten dann auch in den Sprachen der entsprechenden Ethnien erfolgen, die dort verkehren."

Humbug, meinte Tilman von Kuepac (Landshuter Mitte): "Wir machen nur deutschsprachige Schilder, vielleicht mit Piktogrammen. Alles andere würde den Zielen der Integration zuwiderlaufen.

"Ganz abgesehen davon , dass sich vielleicht jemand rausreden kann, weil ausgerechnet in seiner Sprache Hinweise auf dem Schild fehlen."

Abgesehen davon sprach sich auch von Kuepach gegen ein Grillverbot aus. Er sei im Sommer so gut wie jeden Tag in der Gretlmühle, Eskapaden wie am 1. Mai habe er dort ansonsten nie erlebt. "Man sollte für dieses Fehlverhalten jetzt nicht alle bestrafen."

Damit alle wissen, wo er ist: Mehr Schilder für den Grillplatz

Einig war sich der Verwaltungssenat anschließend darüber, den Grillplatz, der bislang nur locker mit Baumstämmen eingegrenzt ist, durch eine deutliche Abgrenzung als geschlossenen Raum zu kennzeichnen und mehr eindeutige Schilder aufzustellen, die nicht nur auf die Satzung hinweisen, sondern auch darauf, dass "ab hier" Grillen verboten sei.

Zudem soll durch eine Satzungsänderung das Aufstellen von Biertischgarnituren und Ähnlichem untersagt werden, um so zu verhindern, dass der Grillplatz von größeren Gruppen belegt wird. Zur Kontrolle soll der bisher schon eingesetzte Sicherheitsdienst noch intensiver eingesetzt werden.