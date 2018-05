Grill den Profi, ... TV-Tipps am Sonntag

20:15 Uhr, RTL II, Hitch - Der Date Doktor, Komödie

Alex Hitchens (Will Smith) ist auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Als "Date Doktor" berät er Männer, die eine Frau erobern wollen und hilft ihnen dabei geschickt, ein erstes Date zu verabreden. Einer seiner Klienten, Albert (Kevin James), scheint ein aussichtsloser Fall zu sein. Der schüchterne Steuerberater hat sich in die reiche und attraktive Allegra (Amber Valletta) verliebt, der die Männer in Scharen zu Füßen liegen. Alex gibt alles, um die beiden unterschiedlichen Menschen zusammenzubringen. Hitch selbst hat ein Auge auf die Klatschreporterin Sara Melas (Eva Mendes) geworfen.