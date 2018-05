Grill den Profi, Man lernt nie aus, ... TV-Tipps am Pfingstsonntag

20:15 Uhr, ZDF, Rosamunde Pilcher: Nanny verzweifelt gesucht, Liebesfilm

Amy Truman (Ruby O. Fee) hat ein Problem: Gerade hat sie den zweiten Job in ihrem Probejahr als Absolventin der berühmten Nanny School in Boldham durch eine Karate-Attacke auf einen Paparazzo verpatzt. Jetzt hat sie nur noch eine Chance, ihre Ausbildung erfolgreich abzuschließen. Sofern sie das Erbe ihrer Mutter nicht in den Sand setzen will, das sie in die ungeliebte Nanny-Rolle zwingt. Ein Problem hat auch Ryan Rushton (Marc Schöttner): Nach dem Uni-Abschluss in Kapstadt ist er nach Cornwall zurückgekehrt.